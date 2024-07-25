وفاة الفنان الإماراتي القدير ضاعن جمعة التميمي

رحل اليوم عن عالمنا الفنان الإماراتي القدير ضاعن جمعة التميمي، عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد رحلة عطاء فني استمرت أكثر من نصف قرن، حيث ينتمي إلى الرعيل الأول من فناني الإمارات.
وحسب موقع "السينما. كوم"، وُلد الفنان ضاعن التميمي عام 1949م.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، بدأ التميمي مسيرته الفنية في عام 1971، وأسهم في التأسيس لنهضة الدراما الإماراتية والخليجية من خلال جملة من الأعمال الفنية التي قدمها في المسرح والتلفزيون إلى جانب الفنانين سلطان الشاعر ومحمد الجناحي وجابر نغموش وأحمد الجسمي وغيرهم من رواد الفن الإماراتي.
ومن أعماله الدرامية: "قوم عنتر" و"الجيران" و"ظلال الماضي".