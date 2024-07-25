وفاة الفنان الإماراتي القدير ضاعن جمعة التميمي

رحل اليوم عن عالمنا الفنان الإماراتي القدير ضاعن جمعة التميمي، عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد رحلة عطاء فني استمرت أكثر من نصف قرن، حيث ينتمي إلى الرعيل الأول من فناني الإمارات.