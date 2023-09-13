البحر يلقي بالجثث على الشاطئ.. إخلاء "درنة" من السكان وتوقعات قاتمة بوفاة 20 ألفًا

وفي التفاصيل، لا يزال البحر يلقي بالجثث على الشواطئ، بعد أن دمرت السيول الناجمة عن الإعصار "دانيال" سدَّين في مدينة درنة الأكثر تضررًا؛ ما أسفر عن دمار نحو ربع مساحتها، وانجراف مبانٍ متعددة الطوابق بالعائلات التي تقطنها نحو البحر الأحد الماضي.