تبرير صادم لمعلمة "تعنيف الطالب المسلم" بالهند

وأثارت هذه الحادثة تنديدات واسعة عبر الإنترنت، بينما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي، باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتزعمه "مودي" في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.