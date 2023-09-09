"زلزال المغرب" يعصف بـ300 ألف.. ومقاطع مصورة ترصد دمارًا تاريخيًّا

في أعقاب الزلزال مباشرة، أظهرت صور تم نشرها عبر الإنترنت أشخاصًا يركضون ويصرخون بالقرب من مسجد الكتبية، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش، وهو أحد أشهر معالم المدينة، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".