"زلزال المغرب" يعصف بـ300 ألف.. ومقاطع مصورة ترصد دمارًا تاريخيًّا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن زلزال المغرب أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.
وضرب زلزال قوي نادر المغربَ، ليل الجمعة السبت؛ مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.
وقتل 820 قتيلًا و672 مصابًا من بينهم 205 في حالة خطرة، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية؛ فيما تم تحديد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.
في أعقاب الزلزال مباشرة، أظهرت صور تم نشرها عبر الإنترنت أشخاصًا يركضون ويصرخون بالقرب من مسجد الكتبية، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر في مراكش، وهو أحد أشهر معالم المدينة، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسجد تعرض لأضرار؛ لكن لم يتضح حجمها على الفور، وتعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترًا (226 قدمًا) باسم "سقف مراكش".
ونشر مغاربة مقاطع مصورة تُظهر تضرر أجزاء من الأسوار الحمراء الشهيرة التي تحيط بالمدينة القديمة في مراكش، المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.