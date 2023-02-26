تركيا تتأهب لإعمار ما خلّفه "المدمر".. وأصوات تُحَذر من تكرار الكارثة!

كذلك، حذر ناجي جورور، عالم الزلازل التركي، من التسرع في بناء منشآت خرسانية في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة، قائلًا: "إذا لم تستخدم الخرسانة المسلحة مُسبقة الصب، والمعدة منذ فترة؛ فلا تلجأوا لصب الخرسانة في الإنشاءات إلا بعد فترة من الوقت، لأن توابع الزلزال الصغيرة والكبيرة تحدث في كثير من الأحيان، وتُسبب شروخًا صغيرة، وتشققات وضعفًا في الخرسانة المصبوبة".