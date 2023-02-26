تركيا تتأهب لإعمار ما خلّفه "المدمر".. وأصوات تُحَذر من تكرار الكارثة!

تتأهب تركيا لعملية إعادة إعمار واسعة، قد تنتهي خلال عام، وفق معايير جديدة صارمة، لتفادي تكرار كارثة زلزال 6 فبراير؛ بينما تتعالى أصوات متخصصين تُحَذّر من "التسرع" في البناء.
وبدأت الحكومة العمل التمهيدي لبناء مساكن لمن شردهم الزلزال، وقال وزير البيئة والتوسع الحضري، مراد كوروم: إن أعمال الحفر تجري في بلدتي نورداغ وإصلاحية بولاية غازي عنتاب لبناء 855 منزلًا مبدئيًّا.
ويأتي العمل بعد أقل من 3 أسابيع من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وما تلاه من هزات ارتدادية، وقتل أكثر من 50 ألفًا، وأصاب 100 ألف في تركيا وسوريا؛ فيما تشير السلطات إلى أن 173 ألف مبنى، و534 ألف مسكن، إما انهارت أو تضررت بشدة.
مرسوم رئاسي وتحذير
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسومًا يمكّن الأفراد والشركات والمؤسسات من بناء منازل ومكاتب، والتبرع بها لوزارة البيئة، التي بدورها تمنحها للأشخاص الذين فقدوا منازلهم أو أعمالهم.
وقال مراد أوزجان من بلدية هاتاي: إنه عقب الزلزال أصدر أردوغان مرسومًا ببناء 200 ألف وحدة سكنية للمتضررين، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسته، وضعت المعايير لإعادة البناء؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وبحسب "أوزجان"، فقد تم العمل بالفعل في المدن المتضررة، وفي مارس ستبدأ إعادة الإعمار على أساس المعايير الجديدة الصارمة الخاصة باختيار الأراضي، وتتولى هيئة الإسكان الجماعي بناء المنازل.
شروط صارمة
وتضم الشروط التي سيتم البناء على أساسها: تحديدَ جميع مخاطر الكوارث، والفحوص المورفولوجية والجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوتقنية والهيدروجيولوجية والتكتونية الزلزالية للأراضي عند تحديد مناطق السكن الجديدة؛ فيما تستمر أعمال تقييم مقاومات التربة للزلازل عبر التقسيم الدقيق للمناطق، والحفر الرأسي لأخذ عينات يدرسها المهندسون لتحليل وتصميم المباني.
ووفقًا للفحوص الأرضية على المناطق السكنية القديمة، ستقيّم الخيارات بما في ذلك حظر البناء وخفض كثافة المباني وتحديد عدد الطوابق، وفيما يتعلق بالأراضي، ستحدد الأماكن التي لن يحدث فيها انزلاق للتربة، وهو مصطلح يشير إلى التربة المشبعة أو المشبعة جزئيًّا بالماء عندما تفقد صلابتها بتأثير إجهاد مطبق كالاهتزاز عند حدوث الزلازل، وستحسب المسافة من خطوط الصدع.
كما سيطبق نظام التأسيس بالشبكة الخرسانية، ويكون النظام الوحيد لبناء الأساسات في جميع الهياكل، وستصمم الأماكن الجديدة وفقًا لثقافة كل مدينة وطابعها الطبيعي والتاريخي، بالإضافة إلى تركيبها الديموغرافي، ولن يتجاوز ارتفاع المساكن 4 طوابق، إضافة للطابق الأرضي، وخلال كل مرحلة من إعادة الإعمار، ستعمل وزارة البيئة مع الجامعات والعلماء والمهندسين ومخططي المدن.
تحذيرات من التسرع
وحذر خبراء ومهندسون من إعادة الإعمار سريعًا؛ حيث قال نصرت سونا، نائب رئيس غرفة المهندسين المدنيين: "عندما يقولون نبدأ البناء في شهر؛ فإننا ننتهي منه في عام. وعدم الانتهاء من تخطيط المدينة يعني صراحة أن الكارثة التي نمر بها لم يتم أخذها في الاعتبار"، وشدد على أن "وضع مخططات للمدينة فقط يحتاج إلى شهور، لأن من الخطأ الفادح تجاهل تلك الخطط".
كذلك، حذر ناجي جورور، عالم الزلازل التركي، من التسرع في بناء منشآت خرسانية في المناطق التي تعرضت لأضرار كبيرة، قائلًا: "إذا لم تستخدم الخرسانة المسلحة مُسبقة الصب، والمعدة منذ فترة؛ فلا تلجأوا لصب الخرسانة في الإنشاءات إلا بعد فترة من الوقت، لأن توابع الزلزال الصغيرة والكبيرة تحدث في كثير من الأحيان، وتُسبب شروخًا صغيرة، وتشققات وضعفًا في الخرسانة المصبوبة".