لأغرب سبب.. إعدام أكثر من 100 تمساح في مزرعة بتايلاند

أعدمت مزرعة لتربية التماسيح في تايلاند 125 من زواحفها، حسب ما أفاد مالكها الأربعاء، تفاديًا لهروبها خلال الفيضانات التي تشهدها المملكة وتعريضها السكان للخطر.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مربي التماسيح في مقاطعة لامفون (شمال غرب تايلاند)، ناتاباك خومكاد: أن "الأمطار صدّعت جدران المزرعة، مما أرغمه على قتل 125 من هذه الزواحف التي يربيها منذ 17 عامًا".
وأشار صاحب المزرعة إلى أنه وموظفيه صعقوا التماسيح السيامية بالكهرباء لمنعها من الهروب والتجول في الريف ومهاجمة القرويين والماشية.
وأظهرت صور نشرها عبر حسابه على "فيسبوك" حفّار يستخرج بقايا الزواحف من حظيرتها.
ويُصنّف التمساح السيامي الذي يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في البرية، إلا أنه لا تزال تتم تربيته في المزارع في تايلاند بهدف الاستفادة من جلده.
وقال صاحب المزرعة إنه طلب من السلطات وضع تماسيحه في مأوى مؤقت حتى تهدأ الفيضانات، لكنّ اقتراحه قوبل بالرفض لأن الزواحف كبيرة جدًا.