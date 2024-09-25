لأغرب سبب.. إعدام أكثر من 100 تمساح في مزرعة بتايلاند

ويُصنّف التمساح السيامي الذي يمكن أن يصل طوله إلى 3 أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة في البرية، إلا أنه لا تزال تتم تربيته في المزارع في تايلاند بهدف الاستفادة من جلده.