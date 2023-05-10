"محمد" يتصدّر قائمة الأسماء الأكثر شعبيةً للمواليد في العاصمة الألمانية

تصدّر اسم "محمد" قائمة الأسماء الأكثر شعبية للمواليد الذكور حديثي الولادة في العاصمة الألمانية برلين، فيما حلّ اسم "صوفيا" في المرتبة الأولى للفتيات، وفقًا لبيان جمعية اللغة الألمانية.
وأوضحت الجمعية أن اسم "محمد" أصبح أكثر شعبية في برلين من الأسماء الأخرى التي تصدّرت القائمة لسنوات عديدة، مثل "نوح" و"آدم"، ورغم ذلك، فإن اسم "نوح" لا يزال الأكثر شعبية بين الأطفال الذكور على مستوى ألمانيا ككل.
وتشير البيانات الرسمية إلى انتشار الأسماء العربية في ألمانيا، حيث يتصدّر "مالك" و"علي" قائمة الأسماء الأكثر شيوعًا للذكور، بينما تتصدّر "عليا" و"زينب" قائمة الأسماء الأكثر شيوعًا للفتيات، إلى جانب الأسماء المشتركة بين الألمان والعرب، مثل "لينا" و"لندا".
يُذكر أن اسم "محمد" لم يكن ضمن الأسماء الأكثر شيوعًا في برلين في عام 2018، إلا أنه في عام 2021 احتلّ المرتبة الثالثة، وفي عام 2022 احتلّ الصدارة على مستوى العاصمة والمرتبة الـ20 على مستوى البلاد، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية.