"محمد" يتصدّر قائمة الأسماء الأكثر شعبيةً للمواليد في العاصمة الألمانية

يُذكر أن اسم "محمد" لم يكن ضمن الأسماء الأكثر شيوعًا في برلين في عام 2018، إلا أنه في عام 2021 احتلّ المرتبة الثالثة، وفي عام 2022 احتلّ الصدارة على مستوى العاصمة والمرتبة الـ20 على مستوى البلاد، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية.