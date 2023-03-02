"البلد يحترق وسارة تصفف شعرها".. فيديو لحظة حصار زوجة نتانياهو في صالون تجميل من قبل متظاهرين

حوصرت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتانياهو، في صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب من قبل متظاهرين معارضين للحكومة، قبل أن "تنقذها" الشرطة وتخرجها، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وحسب موقع قناة "الحرة"، أظهر فيديو منشور على مواقع التواصل المتظاهرين محيطين بالصالون وهم يرددون شعارات ضد الحكومة، منها "البلد يحترق وسارة تحصل على قصة شعر".
وتوجه المتظاهرون بنداءاتهم إلى الشرطة الإسرائيلية هاتفين: "أين كنتم فيما حصل بحوارة؟".
ويأتي الحادث في الوقت الذي أدلى فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ببيان للأمة، قارن فيه المتظاهرين في تل أبيب بالمستوطنين الذين اجتاحوا بلدة فلسطينية في وقت سابق من الأسبوع.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، منذ صباح الأربعاء، وحاولوا إغلاق العديد من الشوارع والمحاور الرئيسية؛ احتجاجًا على الخطة الحكومية لإدخال تغييرات على جهاز القضاء.
ومن المتوقع أن تنتقل المظاهرات مساء اليوم، إلى مدينة القدس وتحديدًا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وفق مراسل قناة "الحرة".
وأصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليماته للشرطة بألا تسمح بإغلاق الشوارع من قبل المتظاهرين، واصفًا إياهم بالفوضويين.
واعتقلت الشرطة العشرات ممن يشتبه في خرقهم للنظام العام.
استفاق سكّان قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة صباح الاثنين على آثار الدمار والتخريب التي وقعت خلال ساعات الليل على أيدي مستوطنين إسرائيليين أرادوا الانتقام لمقتل مستوطنَين.
ودعا السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة، رياض منصور، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى "اتّخاذ إجراءات" من أجل "حماية" مواطنيه المدنيين بعد الهجوم الذي شنّه مستوطنون إسرائيليون على قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلّة.
واستنكرت واشنطن، الأربعاء، تعليقات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعها فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تصريحات الوزير الإسرائيلي بـ"البغيضة وغير المسؤولة والمثيرة للاشمئزاز".
وأضاف في إفادته اليومية، الأربعاء: "بالضبط كما ندين الاتجاه إلى العنف لدى الفلسطينيين، فنحن ندين بنفس القوة هذه التصريحات المستفزة التي تضيف أيضًا إلى العنف".