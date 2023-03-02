"البلد يحترق وسارة تصفف شعرها".. فيديو لحظة حصار زوجة نتانياهو في صالون تجميل من قبل متظاهرين

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى، منذ صباح الأربعاء، وحاولوا إغلاق العديد من الشوارع والمحاور الرئيسية؛ احتجاجًا على الخطة الحكومية لإدخال تغييرات على جهاز القضاء.