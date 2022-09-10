الأردن.. لماذا قتلت أم زوج ابنتها وأحرقت جثته؟

وحسب موسوعة "أي عربي": فـ"العطوة" هي الهدنة التي تسود بين الطرفين المتخاصمين، والمهلة التي يمنحها الفريق المعتدى عليه إلى الفريق المعتدي؛ لأجل أن يتقدم بالصلح حسب العادات. أو هي كفالة ملزمة للطرف المتضرر ألّا ينتقم.. وهي هدنة مؤقتة تستمر لمدة محدودة، ويلجأ إليها العرف العشائري في القضايا الجزائية مثل القتل والعرض والدهس.