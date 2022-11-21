مصر.. حاولت الانتحار فقتلت زميلها وظلت حية

تحقق النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، في واقعة سقوط ممرضة من الطابق السادس بأحد المستشفيات على رأس زميلها موظف الأمن بالمستشفى فقُتِلَ على الفور، وبقيت هي على قيد الحياة.
وحسب موقع "البوابة نيوز"، كانت مديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقت إخطارًا، يفيد بقيام ممرضة تدعي "هند إ. خ." (22 سنة)، تعمل بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالمستشفى، في محاولة منها لإنهاء حياتها؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية، ولكنها سقطت على رأس فرد أمن بالمستشفى، يدعى علاء رمضان يونس (29 سنة)، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، فأصيب بإصابات جسيمة، وكسور وجروح، فتم نقله للمستشفى، ولكنه توفي بعد ساعات قليلة من الواقعة، كما تم حجز الممرضة للعلاج بالمستشفى، بعد إصابتها.
ونقل "سكاي نيوز عربية"، عن مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي الدكتور حاتم الجوهري، أن حالة الممرضة مستقرة، وأنها تتلقى الرعاية الطبية بذات المستشفى حاليًا.
وحسب الموقع دلّت التحريات الأولية في الواقعة وسؤال الشهود، على أن الممرضة هي من قفزت من الطابق السادس؛ رغبةً منها في التخلص من حياتها، فتمت إحالة القضية للنيابة العامة التي تولت التحقيق فيها.
وقد أمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة؛ لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، وعمل تحريات المباحث، وصرحت بدفن الجثة.
جدير بالذكر أن فرد الأمن المتوفى تزوج منذ عام، وأنجب طفلًا، ويعمل بشركة حراسة خاصة.