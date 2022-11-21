مصر.. حاولت الانتحار فقتلت زميلها وظلت حية

وحسب موقع "البوابة نيوز"، كانت مديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقت إخطارًا، يفيد بقيام ممرضة تدعي "هند إ. خ." (22 سنة)، تعمل بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالمستشفى، في محاولة منها لإنهاء حياتها؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية، ولكنها سقطت على رأس فرد أمن بالمستشفى، يدعى علاء رمضان يونس (29 سنة)، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، فأصيب بإصابات جسيمة، وكسور وجروح، فتم نقله للمستشفى، ولكنه توفي بعد ساعات قليلة من الواقعة، كما تم حجز الممرضة للعلاج بالمستشفى، بعد إصابتها.