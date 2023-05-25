"هل يستطيع هذا الرجل النوم؟".. شاهد كيف راح كلب ضحية بين أنياب نمر ليبقى صاحبه حيًا

ويظهر الفيديو النمر وهو يتسلل من بين الشاحنات فيما يبدو أنه ورشة سيارات، بينما كان شخص نائمًا، لكن الوحش توجّه نحو كلب راقد وجذبه من رقبته بسرعة وقوة، وفر من المكان.