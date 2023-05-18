صحيفة أمريكية شهيرة تطلق أول تطبيقاتها للصحافة الصوتية

بالإضافة إلى الكتالوج الخلفي الكامل لمنصة البث الصوتي، ستعرض منصة "نيويورك تايمز" الصوتية قصصًا مختلفة لصحفييها، حول كيفية كتابتهم للقصص الخبرية التي نشروها مؤخرًا، علاوة على مختلف أنواع المحتوى الأخرى، وصولاً إلى أنه يمكن للطهاة المنزليين أيضًا التطلع إلى الاستماع إلى نصائح الوصفات من قسم الطهي في المنصة.