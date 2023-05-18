صحيفة أمريكية شهيرة تطلق أول تطبيقاتها للصحافة الصوتية

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذائعة الصيت إطلاقها أول تطبيقاتها للصحافة الصوتية والبودكاست، مشيرة إلى أن هذا هو مستقبل الصحافة المتوقع.
وأتاحت الصحيفة الأمريكية تطبيقها على هواتف "آيفون" حاليًا، مشيرة إلى أنها ستطرح إصدارات أخرى في وقت لاحق.
وأشارت إلى أن التطبيق يمكنه أن يمنح الصحفيين مزيدًا من الحرية للتجربة خارج الحدود التي تفرضها منصات صحفية أخرى أو حتى منصات متخصصة في البودكاست.
بالإضافة إلى الكتالوج الخلفي الكامل لمنصة البث الصوتي، ستعرض منصة "نيويورك تايمز" الصوتية قصصًا مختلفة لصحفييها، حول كيفية كتابتهم للقصص الخبرية التي نشروها مؤخرًا، علاوة على مختلف أنواع المحتوى الأخرى، وصولاً إلى أنه يمكن للطهاة المنزليين أيضًا التطلع إلى الاستماع إلى نصائح الوصفات من قسم الطهي في المنصة.