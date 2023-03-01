"السحب اللؤلؤية".. شاهد ظاهرة قطبية جليدية فاتنة في سماء آيسلندا

ورغم أنها شاهدت هذا النوع من السحب مرارًا على مر الأعوام، مع رصدها لها لأول مرة هذا العام في 22 يناير، وآخر مرة بتاريخ 27 من الشهر ذاته؛ إلا أنها لا تزال مندهشة من الألوان التي تتشكل في الأفق نتيجةً لها.