للمرة الثانية خلال 5 أيام .. "ناسا" تفشل في إطلاق الصاروخ أرتميس إلى القمر

وألغيت أحدث محاولة لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، الذي يبلغ ارتفاعه 32 طابقًا وكبسولة أوريون الخاصة به، بعد محاولات متكررة من قبل الفنيين لتصحيح تسرب وقود الهيدروجين السائل فائق التبريد، الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة، وفقاً لـ"رويترز".