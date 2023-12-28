ارتفاع تكاليف الشحن يضطر الأردن لمنع تصدير الأرز والسكر والزيوت النباتية

وقفزت أسعار وتكاليف الشحن بكافة أنواعه في العالم إلى مستويات قياسية؛ بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر؛ وعلى الأثر اضطرت العديد من الشركات إلى تغيير مسار سفنها؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في التكاليف طالت حتى الشحن الجوي والبري بسبب ارتفاع الطلب عليه أيضًا كبديل لبعض عمليات الشحن البحري.