اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين

آثار الأقدام الأحفورية يُعد أحد أهم المصادر المباشرة لفهم السلوك القديم للكائنات المنقرضة وبيئاتها، ويتيح للباحثين استقراء أنماط الحركة والانتشار والظروف البيئية التي عاشت فيها هذه الكائنات, وفي هذا السياق، شهدت مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اكتشافًا علميًا لافتًا تمثّل في العثور على أكثر من عشرين أثرًا لأقدام ديناصورات وفقاريات أخرى تعود إلى نحو 200 مليون عام.