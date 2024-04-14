مصرع 14 شخصًا على الأقل إثر سيول جارفة بإندونيسيا

وتتعرض إندونيسيا خلال موسم الأمطار إلى انزلاقات في التربة، زاد التصحر من حدتها في بعض الأماكن، وتتسبب بفيضانات في مناطق مختلفة من الأرخبيل الذي شهد في وقت سابق من العام الحالي فيضانات وانزلاقات أرضية في جزيرة سومطرة أودت بحياة 48 شخصًا وفقدان آخرين.