أساءت للإسلام على فيسبوك.. محكمة مغربية تقضي بسجن مدونة عامين

قضت محكمة مغربية بالسجن عامين مع النفاذ في حق مدونة أُدينت "بالإساءة للدين الإسلامي"، على خلفية منشورات لها على موقع فيسبوك.
وقال شقيق المتهمة بوعزة كريم إن المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم (نحو 150 كيلومترًا شرق الدار البيضاء) أدانت شقيقته فاطمة (39 عاماً) "بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اُعتبرت مسيئة للدين الإسلامي".
ووفق وسائل إعلام مغربية يعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل مَن أساء إلى الدين الإسلامي"، لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا اُرتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".
والعام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش (جنوب) في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصفاً في حق شابة تحمل الجنسيتيْن المغربية والإيطالية، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، اُعتبرت "مساً بالدين الإسلامي".
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على اعتقال الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاماً، إذ خفّفت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.