أساءت للإسلام على فيسبوك.. محكمة مغربية تقضي بسجن مدونة عامين

ووفق وسائل إعلام مغربية يعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل مَن أساء إلى الدين الإسلامي"، لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا اُرتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".