فيديو مرعب.. لحظة هجومٍ مروع بالفأس على زبائن مطعم في نيويورك
تجربة مرعبة عاشها زبائن أحد فروع مطاعم شهيرة للوجبات السريعة في نيويورك، بعد أن قام رجل بإخراج فأس من حقيبته وتدمير المكان وتهديد الموجودين.
وذكر شهود عيان تفاصيل ما حدث، قائلين إن شخصًا يُدعى مايكل بالاسيوس (31 عامًا)، اقترب من شابة تجلس في المطعم وحاول التحدث معها؛ لكنها رفضت الرد عليه، فاستشاط غضبًا.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، وثّق الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالانقضاض على الرجل الثائر؛ موجهين لكمات له؛ فيما وقف بهدوء.
وبعدها قام الرجل بإخراج فأس من حقيبته وبدأ في تدمير المكان، محطمًا طاولات وحائطًا زجاجيًّا، في مشهد مخيف وثّقته كاميرا هاتف محمول.
كما قام "بالاسيوس" بضرب رجل كان يجلس برفقة أصدقائه لتناول الطعام.
وبعد هذا الهجوم، استقل "بالاسيوس" دراجته وغادر المكان؛ إلا أن الشرطة اعتقلته في وقت لاحق، ووجهت له تهمًا إجرامية من الدرجة الرابعة وحيازة أسلحة.