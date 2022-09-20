فيديو مرعب.. لحظة هجومٍ مروع بالفأس على زبائن مطعم في نيويورك

وذكر شهود عيان تفاصيل ما حدث، قائلين إن شخصًا يُدعى مايكل بالاسيوس (31 عامًا)، اقترب من شابة تجلس في المطعم وحاول التحدث معها؛ لكنها رفضت الرد عليه، فاستشاط غضبًا.