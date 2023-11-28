قفز الرجل من باب الطوارئ بالطائرة.. فيديو يكشف أغرب ما فعله الركاب بعدها

وفي هذه اللحظة، فتح راكب -لم يكشف عن هويته- باب الطوارئ، وقفز الراكب من الطائرة، وهبط على جناحها، ثم قفز إلى الأرض، وانطلق بسرعة عبر المدرج وبعدها ركب شاحنة خدمة المطار، وحاول قيادتها.