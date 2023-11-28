قفز الرجل من باب الطوارئ بالطائرة.. فيديو يكشف أغرب ما فعله الركاب بعدها
كشف فيديو عن واقعة غريبة في مطار نيو أورليانز، حين فتح راكب باب الطوارئ بطائرة ساوث ويست إير لاينز، وقفز من الطائرة قُبيل إقلاعها وهرب، والأغرب هو ما فعله بقية ركاب الطائرة بعدها.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث مساء الأحد الماضي، في مطار لويس أرمسترونج نيو أورليانز الدولي في مدينة كينر بولاية لويزيانا، حين كانت طائرة الركاب من طراز بوينغ 737 ماكس 8، متوقفة قبل الإقلاع إلى مدينة بالتيمور.
وفي هذه اللحظة، فتح راكب -لم يكشف عن هويته- باب الطوارئ، وقفز الراكب من الطائرة، وهبط على جناحها، ثم قفز إلى الأرض، وانطلق بسرعة عبر المدرج وبعدها ركب شاحنة خدمة المطار، وحاول قيادتها.
وتكشف لقطات بثتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قيام عمال الخدمة الأرضية وأمن المطار، بدهم الرجل داخل السيارة قبل أن ينطلق بها، حيث أخرجوه منها وتمكنوا من السيطرة عليه.
ونقلت "الديلي ميل" عن مسؤولي أمن المطار، إن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا، كان غير متماسك وغير مدرك تمامًا لما يحيط به.. وربما كان يعاني حالة طارئة تتعلق بالصحة العقلية".
وحسب الشرطة، فقد تم نقل الرجل إلى المستشفى من أجل فحصه.
والأغرب مما فعله الرجل، هو ما قام به الركاب عقب مغادرته الطائرة، حيث يكشف الفيديو مسارعة جميع الركاب إلى جلب أمتعتهم ومغادرة الطائرة بشكل محموم.
ونسمع صوت أحد الركاب، يقول: "لقد هرب"، ويقول آخر: "لقد فر بعيداً عن الطائرة!".
ثم يشرع الجميع في انتزاع أمتعتهم في أسرع وقت ممكن قبل أن يندفعوا جميعًا نحو مقدمة الطائرة للخروج.
يقول أحد الأشخاص: "اذهبوا، غادروا".
وتضيف الصحيفة، بعدها عاد كل من كان على متن الطائرة إلى المطار، وظلوا في منطقة البوابة حتى تمت مطاردة الرجل وتوقيفه على المدرج.
وحسب الصحيفة، فمن غير الواضح ما الذي جعل الراكب يفتح باب الطوارئ ويهرب.
وفي إشارة إلى خوف الركاب عقب مغادرة الرجل، قالت السلطات أيضًا إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الرجل ترك أي شيء خلفه على متن الطائرة، ولم يتم العثور على أسلحة بحوزته.
وقال مسؤولون بالشرطة المحلية، إنه من غير المتوقع أن يواجه الرجل اتهامات جنائية، لكن التحقيق أُحيل الآن إلى السلطات الفيدرالية الأمريكية.
ولم يصب أحد بأذى لكن الرحلة أُلغيت بسبب الحادث.
وقالت شركة طيران ساوث ويست في بيان لشبكة "إن بي سي نيوز": "إننا نثني على أطقم الطيران والخدمة الأرضية لدينا لتحركهم السريع، ونعتذر لعملائنا عن الإزعاج الذي تسبّبوا فيه".