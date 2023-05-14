شاهد.. قصة زواج تلميذ من معلمته تُشعل مواقع التواصل

في البداية، وبعدما عبّر لها عن إعجابه بها، قابلت "جميلة" إعجابه برفض بسبب فارق العمر بينهما الذي يبلغ 26 عامًا؛ وهو ما تجاوزه الأخير بإصراره على التواصل معها؛ حتى غيّرت المعلمة موقفها، وتزوجا بعد موافقة أسرتيهما في عام 2021، بعد عامين من التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا.