إناء معدني في وجه حارس مرمى.. شاهد ما حدث في مباراة كرة قدم بأستراليا

ووجد الحكم أليكس كينغ، نفسه محاطًا بالجماهير التي هددت بالاحتجاج على خطط لتغيير مقر المباريات الثلاث المقبلة في نهائيات دوري الدرجة الأولى، لتقام في سيدني؛ بدلًا من ملاعب أعلى الفِرَق ترتيبًا في الدوري، بناء على عقد يمتد حتى 2025.