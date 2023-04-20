لقطات مروعة للمأساة.. مقتل 85 وإصابة 322 شخصًا بحادث تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء

وأضاف أن الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار"، مشيرًا إلى أنه "تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع".