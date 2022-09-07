بموقف بطولي ومعركة شرسة.. أُمٌّ هندية تنقذ طفلها من فكَّيْ نمر

لكن الأُم التي تعيش مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا تمكنت من إنقاذ طفلها الرضيع من بين فكَّيْ النمر، وخرجا معًا على قيد الحياة.