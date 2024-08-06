سبعة عدّائين على خط النهاية.. شاهد كيف كشفت كاميرا الـ"40 ألف صورة في الثانية" عن الفائز بالسباق

عندما انتهى العدّاءون من سباق الـ 100 متر الأولمبي، الأحد، احتاج الحكام إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، ولم يتمكن المتسابقون من معرفة الفائز بينهم، وكان على العدّاء الأمريكي، نواه لايلز، الانتظار وقتاً أطول من وقت السباق لمعرفة أنه نال الميدالية الذهبية.
وحسب موقع "الحرة"، كان من المستحيل عملياً على أي شخص شاهد السباق بالعين المجردة أن يرى مَن انتزع لقب أسرع رجل في العالم. فالعين البشرية تستغرق نحو 0.1 ثانية لكي ترمش.
وفي نهائي متقارب للغاية، عرضت شاشة النتيجة في الاستاد صورة نهاية السباق لسبعة عدّائين للفصل فيما بينهم.
وأنهى كل من الأمريكي لايلز، والجامايكي كيشان ثومبسون، السباق في الوقت نفسه 9.79 ثانية.
وبعد استخدام تقنية أوميغا، رأى الحكام أن لايلز عبر خط النهاية في 9.784 ثانية أو أسرع من تومسون بمقدار 0.005 ثانية.
بالنسبة لألعاب باريس، أضافت أوميغا تكنولوجيا جديدة في مجموعة من الرياضات، بما في ذلك كاميرا النهاية الأسرع المستخدمة في المضمار والسباقات الأخرى.
وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كاميرا "Scan‘O’Vision ULTIMATE" في الألعاب الأولمبية.
ومن ميزات هذه الكاميرا أن تنتج صورة مركبة لكل رياضي يعبر خط النهاية، وتسجل نتائج السباقات في ألعاب القوى وكذلك سباقات الدراجات على المضمار، ورياضات أخرى.
وأطلقت شركة أوميغا تايمينغ السويسرية، التي كانت مسؤولة عن تتبع كل جزء من الثانية في الألعاب الأولمبية لمدة قرن تقريباً، هذا العام كاميرا جديدة تسمى "سكان أو فيجن ألتيميت" فائقة السرعة.
وحلت هذه الكاميرا المتطورة للغاية محل سابقتها "سكان أو فيجن ميريا"، التي كانت قادرة على تسجيل عشرة آلاف صورة رقمية في الثانية.
وتلتقط الكاميرا الجديدة 40 ألف صورة في الثانية مركزة على 5 ملليمترات بالقرب من خط النهاية.
وعندما عبر لايلز وثومبسون خط النهاية في الوقت نفسه تقريبا، كانت هناك اثنتان منها موضوعتان لتصوير هذه النهاية، بينما كانت ثالثة موجودة داخل المضمار البيضاوي باستاد دو فرانس لالتقاط الصورة العكسية.
وبعد عبور المتسابقين خط النهاية، عمل ثلاثة قضاة من الاتحاد جنباً إلى جنب مع مشغّل كل كاميرا. ويعد المتسابق قد عبر خط النهاية عندما يكسر جذعه المستوى الرأسي الصاعد منه. وطلب القضاة من المشغلين التبديل للأمام والخلف في الوقت حتى يجدوا اللحظة الدقيقة التي عبّر فيها الفائز.
واستغرق نواه لايلز 9.79 ثانية لركض 100 متر ليلة الأحد، لكن استغرق الأمر 29.47 ثانية ليكتشف أنه فاز بالفعل.