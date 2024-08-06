سبعة عدّائين على خط النهاية.. شاهد كيف كشفت كاميرا الـ"40 ألف صورة في الثانية" عن الفائز بالسباق

عندما انتهى العدّاءون من سباق الـ 100 متر الأولمبي، الأحد، احتاج الحكام إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، ولم يتمكن المتسابقون من معرفة الفائز بينهم، وكان على العدّاء الأمريكي، نواه لايلز، الانتظار وقتاً أطول من وقت السباق لمعرفة أنه نال الميدالية الذهبية.