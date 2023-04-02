بالفيديو.. شاهد ما فعله لاعب إيطالي لمنح زميله المسلم فرصة الإفطار

وقال معلقون على "تويتر": إن اللاعب الإيطالي، البالغ من العمر 23 عامًا، أبدى أخلاقًا عالية واحترامًا كبيرًا لزميله الصائم؛ على الرغم من أن المباراة كانت توشك على الانتهاء.