فيديو مرعب.. شاهد لحظة مقتل 150 شخصًا في التدافع المميت بكوريا الجنوبية
كشفت لقطات فيديو عن لحظة التدافع المميت الذي وقع في منطقة إيتاون بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، وأسفر عن مقتل 151 شخصًا.
وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": وقع حادث التدافع أثناء احتفالات يوم الرعب "هالوين" في كوريا الجنوبية؛ بحسب مسؤولين.
وأصيب ما لا يقل عن 82 شخصًا في الحادث الذي وقع في منطقة إيتاون بالعاصمة سول.
وشهدت المنطقة أول احتفالات بيوم الرعب دون شرط ارتداء الكمامة منذ تفشي وباء كورونا.
وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فيديو لمشاهد مروعة لأشخاص عالقين في التدافع. والبعض يحاولون النجاة من الزحام الخانق بتسلق الجدران المحيطة بالمكان دون جدوى.
وحسب "بي بي سي"، لا يُعد الهالوين احتفالًا كبيرًا في كوريا الجنوبية بشكل عام؛ ولكن على ضوء الطابع الثقافي بمنطقة إيتاون، كانت الاستعدادات فيها مختلفة.
وكان هناك العديد من الشباب، بعضهم يرتدون أزياء الهالوين، ذاهبين إلى الحفلات وإلى النوادي.
وغرقت المنطقة في الفوضى، وتُرِكَ الناس في حالة من الذهول والحزن، بينما كانت خدمات الطوارئ تقوم بعملها لإسعاف الجرحى ونقل القتلى.
وتُظهر مقاطع فيديو من إيتاون أكياس جثث موضوعة في الشوارع، وعمال طوارئ يؤدون الإنعاش القلبي الرئوي، ورجال إنقاذ يحاولون سحب الأشخاص المحاصرين تحت الآخرين.
ولا يزال التحقيق جاريًا للوقوف على أسباب الكارثة.