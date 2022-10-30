فيديو مرعب.. شاهد لحظة مقتل 150 شخصًا في التدافع المميت بكوريا الجنوبية

وحسب "بي بي سي"، لا يُعد الهالوين احتفالًا كبيرًا في كوريا الجنوبية بشكل عام؛ ولكن على ضوء الطابع الثقافي بمنطقة إيتاون، كانت الاستعدادات فيها مختلفة.