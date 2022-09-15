حول العالم في صورة: من الصين.. ما سر مشهد تراص المراكب والسفن؟

في هذه الصورة نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد اصطفاف عدد كبير من السفن والمراكب في أحد موانئ الصيد الصينية، وتحديداً في مدينة تشوشان بمقاطعة تشجيانغ.. فما السر وراء ذلك؟
يرجع السبب في ذلك إلى قدوم إعصار "مويفا"، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة والصيد، واصطفاف المراكب انتظاراً لقدوم العاصفة، ومن ثم انتهاء الحالة العاصفة، قبل العودة مرة أخرى للإبحار.
وضرب الإعصار العاتي ساحل الصين الشرقي، أمس الخميس، مجبراً نحو 1.6 مليون شخص على هجر منازلهم، كما أدى إلى إلغاء وإيقاف الرحلات الجوية في مطار شنغهاي.
ووصلت سرعة الرياح إلى نحو 125 كيلومتراً في الساعة، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة صاحبتها فيضانات في أجزاء عدة من منطقة دلتا نهر اليانجستي.
ويعد "مويفا" أقوى إعصار مداري يضرب شنغهاي، وذلك منذ بدء التدوين في السجلات عام 1949، وفقاً لوسائل إعلام صينية.