حول العالم في صورة: من الصين.. ما سر مشهد تراص المراكب والسفن؟

يرجع السبب في ذلك إلى قدوم إعصار "مويفا"، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة والصيد، واصطفاف المراكب انتظاراً لقدوم العاصفة، ومن ثم انتهاء الحالة العاصفة، قبل العودة مرة أخرى للإبحار.