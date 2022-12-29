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فيديو.. مصرع وإصابة 26 شخصًا في حريق ضخم بنفق على طريق سريع بكوريا الجنوبية
قالت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية: إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حريق اندلع في نفق عازل للضوضاء على طول طريق سريع في غواتشيون، جنوب سيول.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، ذكرت السلطات أن الحريق وقع في الساعة 1:49 بعد الظهر داخل نفق عازل للضوضاء في غواتشيون على طول طريق "غيونغ آن" الثاني السريع الذي يربط مدينة إنتشون، غرب سيول بمدينة سيونغ نام.
وأفادت بأن حوالى 20 شخصًا آخرين يتلقون علاجًا لاستنشاق الدخان، وقد يرتفع عدد القتلى أكثر.
وأظهرت نتائج أولية أن الحريق بدأ بعد اصطدام حافلة وشاحنة، وانتشر بسرعة إلى النفق؛ مما تسبب في سحب ضخمة من الدخان.
وتم إرسال حوالى 50 شاحنة إطفاء و140 رجل إطفاء ومروحيات إلى مكان الحادث لمكافحة الحريق.
وأعلنت السلطات الكورية أنها ستفتح تحقيقًا شاملًا لتحديد السبب الدقيق للحريق.