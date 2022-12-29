فيديو.. مصرع وإصابة 26 شخصًا في حريق ضخم بنفق على طريق سريع بكوريا الجنوبية

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، ذكرت السلطات أن الحريق وقع في الساعة 1:49 بعد الظهر داخل نفق عازل للضوضاء في غواتشيون على طول طريق "غيونغ آن" الثاني السريع الذي يربط مدينة إنتشون، غرب سيول بمدينة سيونغ نام.