القبض على مدير شركة تقنية بتهمة قتل مؤسس تطبيق "كاش آب" الشهير

ألقت الشرطة القبض على نعمة مؤمني، المدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا "Expand IT"، في سان فرانسيسكو، وذلك بتهمة الضلوع في قتل الملياردير الأمريكي بوب لي، مؤسس التطبيق الشهير لتحويل الأموال في أمريكا " كاش آب" ( cashapp ) .
وكان قد تم العثور على جثة بوب لي في وقت متأخر من الليل، وكان مصاباً بجروح قاتلة في حي "رينكون هيل" في سان فرانسيسكو في الرابع من أبريل الجاري، وتم تصوير لحظاته الأخيرة عبر كاميرات المراقبة وهو ينزف في الشارع ويطلب المساعدة من المارة لكن دون جدوى .
وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن مؤمني وهو أمريكي – إيراني، قد تم اعتقاله واحتجازه مساء أمس الخميس في سجن الشريف في سان فرانسيسكو بتهمة القتل العمد.
وقال محافظ سان فرانسيسكو، لندن بريد، إن هناك "حقائق مفاجئة" في القضية، وحث الجمهور على عدم القفز إلى الاستنتاجات المبكرة.
وكان تطبيق "كاش آب" الذي أنشأه لي، يهدف إلى تسهيل عمليات تحويل الأموال بين الأشخاص باستخدام الهواتف الذكية، وتقدر قيمة التطبيق بـ 40 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".