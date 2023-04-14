القبض على مدير شركة تقنية بتهمة قتل مؤسس تطبيق "كاش آب" الشهير

وكان قد تم العثور على جثة بوب لي في وقت متأخر من الليل، وكان مصاباً بجروح قاتلة في حي "رينكون هيل" في سان فرانسيسكو في الرابع من أبريل الجاري، وتم تصوير لحظاته الأخيرة عبر كاميرات المراقبة وهو ينزف في الشارع ويطلب المساعدة من المارة لكن دون جدوى .