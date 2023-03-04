جندي يحمل حمارًا على كتفه.. صورة حقيقية في الصحافة العالمية و"تفسيرات مزيّفة"

وتتابع الصحيفة أن الجنود الذين كانوا في دوريّة في الجزائر، "قرّروا جعل هذا الحمار شعارًا لهم". أما الحمار الذي كان ضعيفًا جدًّا وعاجزًا عن استكمال الطريق على خطى الجنود، فقد حمله الجنديّ الظاهر في الصورة حتى قاعدته العسكريّة بدلًا من تركه في الميدان.