بعد هبوط مركبتها الفضائية على سطح القمر.. لماذا اضطرت الهند لنشر هذا الفيديو؟

وبعد ذلك قامت وكالة الفضاء الهندية بنشر مقطع فيديو مدته دقيقتان للمركبة الفضائية وهي تهبط على سطح القمر، وقد تم التقاط الفيديو بواسطة الكاميرا، التي ساعدت في العثور على مكان آمن -دون صخور أو خنادق عميقة- للهبوط عليه، ويُظهر مقطع فيديو قصير آخر المركبة الفضائية الذهبية ذات الست عجلات، براغيان، وهي تخرج من المركبة الفضائية، وهي اللقطات التي انتشرت في وسائل الإعلام.