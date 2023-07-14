حول العالم في صورة: "وادي الموت" يحترق بنار الصيف

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة أسوشيتد برس نشاهد مؤشر حرارة الطقس بحديقة وادي الموت الوطنية الممتدة بين ولايتَي كاليفورنيا ونيفادا، وهو يشير إلى تسجيل 48 درجة مئوية.
ويعد شهر يوليو أكثر الشهور سخونة في الوادي، بمتوسط ارتفاع يصل إلى 46.5 درجة مئوية.
ويشتهر الوادي الأمريكي بدرجات حرارته المرتفعة، ويُعدًّ واحدًا من أحر الأماكن، وأكثرها جفافًا في أمريكا الشمالية، كما أنه أقل من مستوى سطح البحر بنحو 86 مترًا.
وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت في حديقة الوادي ترجع إلى يوم 10 يوليو من عام 1913، حينما سجل المؤشر 56.7 درجة مئوية.
ويشتهر الوادي بأجوائه الصحراوية القاحلة؛ إذ يقع في منطقة صحراوية شاسعة مليئة بالأودية والكثبان الرملية الممتدة، والمحاطة بالجبال الشاهقة؛ ما يشكل عامل جذب للعديد من محبي المناظر الطبيعية والصحراوية.