حول العالم في صورة: "وادي الموت" يحترق بنار الصيف

ويشتهر الوادي الأمريكي بدرجات حرارته المرتفعة، ويُعدًّ واحدًا من أحر الأماكن، وأكثرها جفافًا في أمريكا الشمالية، كما أنه أقل من مستوى سطح البحر بنحو 86 مترًا.