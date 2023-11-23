شاهد: فلسطينيون تحت الأنقاض.. هل يمكنك تخيل حجم الركام فوق أجسادهم؟

مؤلم وبشع هو المشهد كما هي مؤلمة هذه الحرب غير المتكافئة، عشرات الفلسطينيين الأبرياء رجال، ونساء، وشيوخ، وأطفال، كلهم تحت الأنقاض، رحلت أرواحهم، وبقيت أجسادهم تحت الركام الثقيل شاهدة على غياب الضمير الإنساني.
"هل يمكنك تخمين حجم الأنقاض والركام الجاثم فوق أجسادهم؟".. هكذا يتساءل الصحفي الفلسطيني معتز العزايزة، الذي نشر هذا المقطع المؤلم على حسابه في "إنستجرام"، ولكن ما فائدة الإجابة!.. فالصورة كانت أبلغ من الكلام، موثقة جرائم الاحتلال، وعدو لا يعرف رحمة ولا إنسانية.
"أتمنى لو لم يشعروا بشيء.. أتمنى لو كان الأمر انتهى سريعاً.. أتمنى أنهم استيقظوا جميعاً فوجدوا أنفسهم في الجنة".. هكذا علق أحد المتابعين على المقطع، غير مصدق بشاعة المنظر.
بينما يقول آخر: "أستطيع تخيل أنهم جميعاً في نفس الغرفة، حتى يموتون سوياً في حال قصفوا. هذا غير مقبول. هذا أكثر مما يمكن تخيله وإدراكه".
يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، تجاوزت 14 ألف شهيد بالإضافة إلى نحو 33 ألف جريح تقريباً، فيما بلغ عدد المفقودين 6800 مفقود.