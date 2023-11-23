شاهد: فلسطينيون تحت الأنقاض.. هل يمكنك تخيل حجم الركام فوق أجسادهم؟

مؤلم وبشع هو المشهد كما هي مؤلمة هذه الحرب غير المتكافئة، عشرات الفلسطينيين الأبرياء رجال، ونساء، وشيوخ، وأطفال، كلهم تحت الأنقاض، رحلت أرواحهم، وبقيت أجسادهم تحت الركام الثقيل شاهدة على غياب الضمير الإنساني.