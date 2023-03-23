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زلزال بقوة 5.6 درجات بالقرب من سواحل الفلبين.. صباح اليوم
أفاد المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجات بمقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.
وأشار المركز صباح الخميس، إلى أن بؤرة الزلزال كانت في بحر الفلبين، على بُعد 66 كلم إلى الشمال عن مدينة كلافيريا الواقعة شمال جزيرة لوزون الفلبينية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان المدينة المذكورة والمنطقة المحيطة بها، يبلغ نحو 32 ألف شخص، حسب إحصاءات عام 2020.
ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو سقوط قتلى ومصابين جراء الزلزال.