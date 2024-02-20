فكّر وحرّك "الفأرة".. تعافي أول إنسان خضع لزراعة "شريحة ماسك الدماغية"!

وتقول "نيورالينك": إن الدراسة تستعين بروبوت لإدخال ما يُعرف بواجهة الدماغ والكمبيوتر جراحيًا في المنطقة المسؤولة عن التحكم في الحركة في الدماغ، مضيفةً أن الهدف المبدئي هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الفأرة أو لوحة المفاتيح من خلال التفكير.