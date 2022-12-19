منهم 11 حالتهم حرجة.. شاهد إصابة 36 راكبًا في اضطراب جوي عنيف ضرب طائرة أمريكية

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الطائرة كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو، وعلى متنها 278 راكبًا و10 من أفراد الطاقم؛ موضحًا أن 3 مضيفات كانوا من بين المصابين الذين تم نقلهم لمستشفيات.