عواقب وخيمة على الكوكب والناس.."الأرصاد العالمية" تحذر من ارتفاع قياسي للحرارة

وذكرت المنظمة أن درجات الحرارة بلغت في شهر يوليو الماضي أعلى مستوى، حيث كان أكثر سخونة بمقدار 0.72 درجة مئوية مقارنة بمتوسط درجات حرارة شهر يوليو في السنوات من 1991 إلى 2020، كما أنه أكثر سخونة بنحو 1,5 درجة مئوية مقارنة بمتوسط ما بين عامي 1850 إلى 1900.