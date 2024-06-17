مستشفيات تركيا تستقبل 16 ألف مصاب خلال ذبح الأضاحي في العيد

أعلن وزيرُ الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن 16 ألف شخص أصيبوا في البلاد أثناء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى.
وكتب "كوجا" عبر منصة "إكس": "في اليوم الأول من العيد لجأ حوالي 16 ألف شخص إلى مستشفياتنا بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال ذبح الأضحية".
وأضاف، بحسب "روسيا اليوم": "منهم 1274 في أنقرة، و840 في اسطنبول، و416 في إزمير، حدثت الإصابات عندما تم ذبح الأضحية من قبل غير المتخصصين".
وفي وقت سابق قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهانيه لشعب بلاده وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وكتب أردوغان عبر منصة "إكس": "أهنئ شعبنا والأمة الإسلامية من أعماق قلبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أسأل الله تعالى أن يعود عيد الأضحى بالطمأنينة على قلوبنا، وبالأمن على بلدنا، وبالسلام على منطقتنا، لاسيما فلسطين والسودان. كل عام وأنتم بخير".