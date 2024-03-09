تنزانيا.. لماذا توفي 8 أطفال إثر تناول وجبة لحوم بحرية؟

توفّي ثمانية أطفال على الأقل، وأصيب 78 بالغًا بالمرض؛ إثر تناول لحم سلاحف بحرية في جزيرة بيمبا في زنجبار التنزانية؛ حسب ما ذكر مسؤول يوم أمس الجمعة.
وحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قال المسؤول الطبي في منطقة مكواني حاجي بكاري حاجي: إنّ العينات التي تمّ فحصها في المختبر أكّدت وفاة الضحايا بعد تناولهم لحم السلاحف البحرية، مضيفًا: أن الضحايا أكلوا اللحم يوم الثلاثاء، لكن الأهالي لم يبلغوا السلطات بالحادث حتى يوم الجمعة؛ خوفًا من التوبيخ.
وقال "جوما خطيبو"، رئيس قرية بويني في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي: إن الضحايا اشتروا لحم السلاحف البحرية من الصيادين وأكلوه. وكان يشتبه بأن اللحم سامّ.