تنزانيا.. لماذا توفي 8 أطفال إثر تناول وجبة لحوم بحرية؟

وحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قال المسؤول الطبي في منطقة مكواني حاجي بكاري حاجي: إنّ العينات التي تمّ فحصها في المختبر أكّدت وفاة الضحايا بعد تناولهم لحم السلاحف البحرية، مضيفًا: أن الضحايا أكلوا اللحم يوم الثلاثاء، لكن الأهالي لم يبلغوا السلطات بالحادث حتى يوم الجمعة؛ خوفًا من التوبيخ.