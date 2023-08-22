كان طالبًا متوسط المستوى حتى قابل معلم رياضيات.. وفاة مخترع ملف "Pdf" الشهير

• كان نجلًا لمحامٍ محلي بارز؛ لكنه كان طالبًا متوسط القدرات، إلى أن أبدى أحد معلمي مدرسة أوليمبوس الثانوية اهتمامًا به، كما قال لمجلة خريجي جامعة يوتاه "كونتينيوم" عام 2013.