بعد القرار الكويتي.. الفلبين: ندرس إلغاءَ الحظر على إرسال عمالتنا للكويت

قالت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان مقتضب: إن حكومة الكويت قد أوقفت إصدار تأشيرات الدخول الجديدة بالفلبينيين، بسبب عدم التزام الفلبين ببنود اتفاقية العمل الموقّعة بين البلدين، مبيّنة أن وزارة الداخلية الكويتية لم تحدد بندًا بعينه في الاتفاقية انتهكته الفلبين.