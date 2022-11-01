بالفيديو.. خطأ أثناء قيادة سيارة ينقذ عائلة نائمة في منزل يحترق
أخطأ مغني راب أمريكي الطريق وهو عائد إلى منزله بمدينة ريد أوك في ولاية أيوا، وذلك حين استدار بسيارته في الشارع الخطأ بعد منتصف الليل، وقبل أن يتراجع بسيارته، شاهد منزلاً يحترق في صمت، فأسرع يستطلع الأمر، خشية أن يكون هناك أحد بالمنزل، لقد تدخل في اللحظة المناسبة لينقذ أسرة من موت محقق.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، احتفلت مدينة ريد روك بولاية أيوا بالبطل برندون بيرت، مغني الراب المعروف بالمدينة، بعدما أنقذ أربعة أشقاء من أسرة واحدة من موت محقق حين احترق منزلهم وهم نيام.
وحسب تلفزيون "إن بي سي"، وقع الحادث مساء 23 أكتوبر الماضي، حين كان مغني الراب الأمريكي برندون بيرت يقوم بتوصيل أحد أصدقائه إلى منزله، لكنه وهو عائد إلى منزله، أخطأ الطريق واستدار في شارع لم يكن يقصده.
ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المنزل المحترق، ونشرته "إن بي سي"، لحظة تراجع "بيرت" بسيارته للخلف، ثم توقفه وإسراعه ليستطلع سبب اشتعال النيران في وقت متأخر من الليل.
وتقول الصحيفة: عندما لاحظ "بيرت" الحريق، أسرع بالطرق على أحد النوافذ حتى تمكن من إيقاظ من بالداخل.
ويظهر الفيديو بعدها أربعة أشخاص يسرعون بالخروج مذعورين بملابس النوم.
وحسب الصحيفة، أنقذ "بيرت" ثلاثة أطفال أشقاء تبلغ أعمارهم 17 و14 و8 سنوات، وأخاهم الأكبر 22 عامًا.
وحسب تلفزيون "إن بي سي"، كانت الأم "تندر" والأب كريستوفر ليمان في زيارة لولاية مونتانا، بسبب أمر عائلي طارئ، وتركا الأطفال في رعاية أخيهم الأكبر.
وأضافت "إن بي سي"، لم يستيقظ الأطفال عند اندلاع الحريق، لأن جرس إنذار الحريق لم ينطلق ويبدو أنه معطل.
ونشر الوالدان الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدما الشكر للبطل "بيرت" لإنقاذه حياة أطفالهما من موت محقق، فيما أكد "بيرت" أنه قام بما يجب عليه أن يفعله حين شعر أن شخصًا ما في خطر.
وقال الأب كريستوفر ليمان: مات خمسة من كلاب الأسرة السبعة، واحترق المنزل تمامًا، وتحول إلى كتلة من السواد.