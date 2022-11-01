بالفيديو.. خطأ أثناء قيادة سيارة ينقذ عائلة نائمة في منزل يحترق

أخطأ مغني راب أمريكي الطريق وهو عائد إلى منزله بمدينة ريد أوك في ولاية أيوا، وذلك حين استدار بسيارته في الشارع الخطأ بعد منتصف الليل، وقبل أن يتراجع بسيارته، شاهد منزلاً يحترق في صمت، فأسرع يستطلع الأمر، خشية أن يكون هناك أحد بالمنزل، لقد تدخل في اللحظة المناسبة لينقذ أسرة من موت محقق.