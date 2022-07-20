ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا يتسبب في انتشار الحرائق بمختلف دولها

وشهدت منطقة جيروند، في جنوب غربي فرنسا والتي تنتشر فيها زراعة العنب، أكبر حرائق غابات منذ أكثر من 30 عامًا، وقالت السلطات إن رجلًا اعتُقل للاشتباه في أنه أشعل حريقًا عمدًا.