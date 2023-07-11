وجبة طعام تصل برجُل إلى الطوارئ.. شاهد ما اكتشفه الأطباء في جوفه وصدمهم

أجرى الأطباء هناك فحصًا سريعًا بالأشعة المقطعية، والذي كشف عن وجود كتلة فائقة الكثافة في مريء الرجل؛ لكنهم لم يتمكنوا من التأكد مما كانت عليه دون تنظير المريء، والذي يتضمن إدخال أنبوب صغير ومرن بكاميرا في نهايته، واكتشفوا بها أن الرجل لديه أخطبوط كامل عالق في حلقه، حسب "سكاي نيوز عربية".