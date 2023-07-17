"نظر في عيني ثم اختفى ذهب بـ100 مليون دولار".. فيديو تفاصيل جديدة عن أكبر سرقة مجوهرات في تاريخ أمريكا

وخلال وقوفهما في محطة الاستراحة، ترك السائقان جيمس بيتي (53 عامًا)، وتاندي موتلي (47 عامًا) الشاحنة لمدة 27 دقيقة فقط، استغرق فيها أحدهما في النوم، بينما كان الآخر يتناول طعامًا داخل الاستراحة.