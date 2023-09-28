قصة "جبل الشيطان".. شاهد مكانًا كان الأكثر غموضًا في العالم

في خضمّ الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، قررت واشنطن بناء قاعدة تجسس متقدمة أصبحت فيما بعد واحدة من أكثر الأماكن غموضًا على وجه الأرض، قبل أن تتحول لمجرد مبنى مهجور، ومن ثم واحد من أكبر أماكن عرض لوحات الغرافيتي.