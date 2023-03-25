اليمن.. تضرر 9 آلاف أسرة نازحة في مأرب من جرّاء السيول

وأوضحت الوحدة التنفيذية في تقريرها، بأن آلاف الأسر النازحة في محافظة مأرب تعيش في مساكن طارئة كالخيام والعشش والشبكيات المؤقتة التي لا تتحمّل الظروف المناخية القاسية وتتضرر باستمرار في مواسم الأمطار والتقلبات المناخية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني لأغلب الأسر النازحة في مأرب صعب، ويتطلب تضافر جهود جميع شركاء العمل الإنساني في المحافظة لإغاثتهم والتخفيف من معاناتهم وتأمين أهم احتياجاتهم.