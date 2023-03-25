اليمن.. تضرر 9 آلاف أسرة نازحة في مأرب من جرّاء السيول

كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لحكومة اليمن، عن تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة من جرّاء الأمطار الغزيرة والسيول المصحوبة برياح شديدة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام العشرة الماضية.
وقالت الوحدة التنفيذية في محافظة مأرب، في تقريرٍ أولي عن أضرار الأمطار والسيول في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب صدر عنها اليوم، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه "إن إجمالي الأسر النازحة المتضررة من الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة مأرب منذ 13 مارس الجاري بلغ 912 أسرة متضررة؛ منها 273 أسرة تضرّرت بشكلٍ كلي، و8847 أسرة تضرّرت بشكلٍ جزئي".
ووجهت الوحدة التنفيذية، نداء استغاثة عاجلاً للأمم المتحدة وللمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المأوى والمواد الغذائية والإيوائية الضرورية لهم.
وأوضحت الوحدة التنفيذية في تقريرها، بأن آلاف الأسر النازحة في محافظة مأرب تعيش في مساكن طارئة كالخيام والعشش والشبكيات المؤقتة التي لا تتحمّل الظروف المناخية القاسية وتتضرر باستمرار في مواسم الأمطار والتقلبات المناخية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني لأغلب الأسر النازحة في مأرب صعب، ويتطلب تضافر جهود جميع شركاء العمل الإنساني في المحافظة لإغاثتهم والتخفيف من معاناتهم وتأمين أهم احتياجاتهم.