بعد الانسحاب منها .. "ماسك" يلزم "جاك دورسي" بتقديم كل مستندات صفقة "تويتر"

ضمن المعركة الجارية حول قرار أكبر أثرياء العالم إيلون ماسك الانسحاب من صفقة شراء شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 44 مليار دولار، وجه ماسك أمرًا قضائيًا إلى الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي، يلزمه بتقديم سلسلة من المستندات.
وبحسب مستندات نشر مضمونها الاثنين، تلقّى دورسي أمرًا بتسليم ماسك كلّ المستندات والبلاغات المرتبطة باتفاق شراء الموقّع في أبريل، فضلاً عن أيّ معلومات حول حسابات زائفة وحول الطريقة المعتمدة من "تويتر" لحساب عدد المستخدمين النشطين.
ويشمل هذا الإيعاز وفق سكاي نيوز عربية كلّ المستندات المتوفّرة عند جاك دورسي في هذا الشأن منذ يناير 2019.
وتنحّى دورسي، مؤسس تويتر، عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة في نوفمبر.
وكان ماسك أبرم اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل أن يفسخه في مطلع يوليو.
وهو يتهم "تويتر" بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، معتبرًا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات.
أما "تويتر"، فهي تفيد من جانبها بأن الرسائل الاقتحامية لا تشكّل سوى أقلّ من 5% من الأنشطة على شبكتها.
وإثر فسخ الاتفاق، ادّعت "تويتر" على ماسك أمام القضاء لإلزامه بالإيفاء بتعهداته. فقدّم ماسك بدوره شكوى ضدّها طلب فيها من المحكمة أن تعفيه من موجبات الاتفاق وتلزم "تويتر" بدفع تعويضات له.
ويتواجه محامو الطرفين منذ أسابيع في معركة تقوم على توجيه استدعاءات بالمثول وأوامر بتقديم مستندات.
ومن المرتقب أن تنطلق المحاكمة في 17 أكتوبر في محكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال التجارية، على أن تستمرّ جلساتها خمسة أيام.