بعد الانسحاب منها .. "ماسك" يلزم "جاك دورسي" بتقديم كل مستندات صفقة "تويتر"

وهو يتهم "تويتر" بالكذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والرسائل الاقتحامية على شبكتها، معتبرًا أن المجموعة "مارست الخداع" من خلال زيادتها عن قصد عدد الحسابات التي يمكن أن تحقّق منها عائدات.