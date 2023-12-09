بسبب خطأ غير مقصود.. ضيوف العروسين ضربوا موظفَ قاعة الأفراح حتى الموت

في حادثة مروّعة شهدتْها قاعةُ أفراح بولاية أوتار براديش الهندية، تعرّض موظّفُ تقديم الطعام للضرب حتى الموت، على يد ضيوف غاضبين في حفل زفاف، بعد أن لمست أطباقٌ غير نظيفة كان يحملها ملابسَ أحد الضيوف عن طريق الخطأ.
وحسب صحيفة "ديكان هيرالد": فقد عثر على جثّة النادل الذي يدعى "بانكاج" في الغابة القريبة من قرية "جارهي كاتيا"، في 18 نوفمبر الماضي.
وفي وقت لاحق كشفت الشرطة عن تعرُّض النادل للضرب بوحشية حتى الموت، على يد ضيوف حفل الزفاف، عندما لمست أطباقُ الطعام غير النظيفة التي كان يحملها عن طريق الخطأ، ملابسَ أحد الضيوف.