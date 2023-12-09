بسبب خطأ غير مقصود.. ضيوف العروسين ضربوا موظفَ قاعة الأفراح حتى الموت

في حادثة مروّعة شهدتْها قاعةُ أفراح بولاية أوتار براديش الهندية، تعرّض موظّفُ تقديم الطعام للضرب حتى الموت، على يد ضيوف غاضبين في حفل زفاف، بعد أن لمست أطباقٌ غير نظيفة كان يحملها ملابسَ أحد الضيوف عن طريق الخطأ.